24-летний житель Воронежа, перерезавший горло молодой матери, признал вину

Подозреваемый в убийстве 28-летней девушки молодой воронежец признал свою вину. Об этом сообщает издание «Вести Воронежа».

По данным источника, 24-летний парень пришел в себя в больнице, куда поступил с ожогами на теле, и сознался в совершенном преступлении. Как только его состояние будет стабильным, его направят в СИЗО. Пока же он продолжит лечение в медицинском учреждении.

Напомним, что, по версии следствия, молодой человек напал на свою бывшую возлюбленную, работавшую фитнес-тренером, в подъезде многоквартирного дома. Он перерезал ей горло, а после скрылся с места преступления. Девушка скончалась сразу. У нее осталась маленькая дочь.

Самого же парня через время госпитализировали. На тот момент он состоял в федеральном розыске. О его местонахождении сообщила одна из жительниц города. Предварительно, он мог попытаться совершить акт самосожжения, но его спасли. Первое время россиянин находился в тяжелом состоянии, но сейчас ему постепенно становится лучше.

Ранее в Смоленске мужчина напал с палками на двух девушек и жестоко избил их. Произошедшее было зафиксировано на камеру. Личность злоумышленника уже известна правоохранителям.