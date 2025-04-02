Опубликовано 02 апреля 2025, 12:541 мин.
24-летний студент из Мали умер в Москве из-за истощения во время поста Рамадан
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В Москве умер 24-летний студент из Мали. Парню стало плохо в общежитии – во время поста Рамадан он почти ничего не ел.
О смерти сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, студент был мусульманином, держал Рамадан. 31 марта в общежитии вуза, расположенном на Керченской улице, ему стало плохо, молодой человек потерял сознание. Вскоре парень умер в машине скорой помощи.
Соседи по общежитию отмечают, что в пост он почти не ел, выглядел истощенным и ослабшим. Назначена экспертиза. Она определит точную причину смерти.
Ранее сообщалось, что в Афинах погиб 19-летний студент из России. Его тело нашли на территории университетского кампуса.