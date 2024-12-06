23-летнюю актрису и модель из клипов Викторию Семенюк задержали с наркотиками

В Москве задержали с наркотиками 23-летнюю актрису и модель из клипов российских рэп-музыкантов Викторию Семенюк. В белье у нее нашли 53 свертка.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Девушку задержали 27 ноября в подъезде дома на Батайском проезде. С ней был 23-летний студент университета. При досмотре в бюстгальтере Семенюк нашли 53 свертка с наркотиками. У ее приятеля обнаружили еще 52 – молодой человек спрятал их в трусах.

Предположительно, они делали закладки. Экспертиза показала, что в свертках был мефедрон.

Возбуждено уголовное дело. Полиция изучает, кто мог передать паре запрещенные вещества.

Семенюк снималась в клипах исполнителя Паши Техника, в рекламе, телешоу «Час суда» и других, записывала песни под псевдонимом SMATRI.

Ранее сообщалось, что россиянин накачал 9-летнюю девочку наркотиками и три часа издевался. Мужчина снимал все на видео.