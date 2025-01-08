23-летняя россиянка пропала в Турции

В Турции пропала 23-летняя россиянка. Девушка не выходит на связь с 30 декабря.

Об этом РЕН ТВ рассказал ее брат.

В последний раз россиянку видели у консульства России в Стамбуле. Девушка была в коричневой куртке, черных брюках и синей шляпе.

Семья не может ничего узнать о местонахождении родственницы, так как Турция требует документ о родстве от посольства. Брат утверждает, что в посольстве подобные справки не выдают. При этом «есть некоторые зацепки», где может находиться сестра, заявил собеседник.

Не исключено, что девушку могли поместить в депортационный центр. Сейчас семья пытается добиться информации о ее местоположении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье десятый день ищут женщину, сбежавшую от бывшего мужа в пижаме и тапках.