«Перспектива на свадьбу уменьшилась»: уехавший Александр Васильев заявил, что в России «напряжно» с женихами
© Ivanov Sergey/East News
Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что в России стало «напряжно» с женихами. По его мнению, из-за этого перспектива на свадьбу уменьшилась.
На заявления уехавшего из России историка моды обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Васильев отметил, что у передачи «Модный приговор» раньше был уклон в сторону передачи «Давай поженимся».
«А сейчас с женихами напряжно. Женихи либо выехали, либо полегли. Перспектива на свадьбу в процентном отношении очень сильно уменьшилась в стране», - сказал он.
Также у Васильева интересовались, в каких обстоятельствах он вернулся бы в Россию. Ведущий сказал, что сделал бы это после окончания спецоперации.
«Но это же будет нескоро. Это будет лет через 10. Я уверен в этом», - сказал Васильев.
Ранее он оценил новую судью «Модного приговора» Лилию Рах. Историк моды назвал ее хабалистой.