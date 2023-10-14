23-летний студент покончил с собой в общежитии после отчисления

Студента Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили мертвым на территории общежития. О случившемся стало известно из чатов, в которых сидят ученики. Также, по данным Фонтанки, соответствующую информацию подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

Тело 23-летнего молодого человека обнаружили сегодня, 14 октября, утром у дома на Ботанической улице в Петергофе. Там же расположено общежитие СПбГУ. Через некоторое время на место случившегося прибыли стражи порядка. Что стало причиной смерти студента, пока неизвестно. По предварительным данным, учащийся покончил жизнь самоубийством.

В настоящий момент полицейские пытаются установить детали его гибели. Пока известно лишь то, что незадолго до трагического события молодого человека отчислили из университета.

Ранее сообщалось о смерти восьмиклассницы из Санкт-Петербурга в туалете. Тело девочки обнаружили в запертой комнате.