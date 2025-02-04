22-летний мужчина умер на мальчишнике перед свадебным торжеством

Свадебное торжество превратилось в траур из-за несчастного случая, который произошел на мальчишнике в Индии. 22-летний мужчина заткнул за пояс бутылку алкоголя и стал перелезать через забор. Он упал и напоролся на осколки разбившейся у него бутылки. Подробности сообщает издание The Times of India.

По данным источника, все произошло 1 февраля в штате Уттар-Прадеш. На мальчишнике одного из мужчин попросили принести бутылку алкоголя. Он взял ее в руки и направился к гостям, но в какой-то момент заметил членов семьи. Испугавшись, он заткнул бутылку за пояс и решил перелезть через забор.

Мужчина поскользнулся и упал животом вниз, а бутылка разбилась. Он напоролся на осколки и получил критические травмы. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Семья решила перенести свадебное торжество из-за трагического происшествия.

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