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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 февраля 2024, 16:18
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22-летнего москвича убило током в ванне после падения смартфона в воду

Москвича убило током в ванне из-за падения подключенного к сети смартфона в воду.
22-летнего москвича убило током в ванне после падения смартфона в воду

© Freepik

В Москве 22-летний парень скончался от удара током после падения смартфона в воду. Телефон молодого человека был подключен к зарядному устройству.

Подробности трагедии приводит сайт mk.ru.

15 февраля юноша принимал ванну, будучи в квартире на улице Корнейчука. Его тело утром нашел дядя – 38-летний мужчина проживал с ним.

Он попытался оказать родственнику помощь и попросил знакомого вызвать скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Ранее мы писали о нескольких способах справиться с недосыпом. Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко посоветовал убирать гаджеты после 22 часов. Он рекомендовал принимать ванну, читать или заниматься расслабляющими практиками.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
телефон