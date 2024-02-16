Опубликовано 16 февраля 2024, 16:18
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22-летнего москвича убило током в ванне после падения смартфона в воду
Москвича убило током в ванне из-за падения подключенного к сети смартфона в воду.
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В Москве 22-летний парень скончался от удара током после падения смартфона в воду. Телефон молодого человека был подключен к зарядному устройству.
Подробности трагедии приводит сайт mk.ru.
15 февраля юноша принимал ванну, будучи в квартире на улице Корнейчука. Его тело утром нашел дядя – 38-летний мужчина проживал с ним.
Он попытался оказать родственнику помощь и попросил знакомого вызвать скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Ранее мы писали о нескольких способах справиться с недосыпом. Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко посоветовал убирать гаджеты после 22 часов. Он рекомендовал принимать ванну, читать или заниматься расслабляющими практиками.