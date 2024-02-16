22-летнего москвича убило током в ванне после падения смартфона в воду

В Москве 22-летний парень скончался от удара током после падения смартфона в воду. Телефон молодого человека был подключен к зарядному устройству.

Подробности трагедии приводит сайт mk.ru.

15 февраля юноша принимал ванну, будучи в квартире на улице Корнейчука. Его тело утром нашел дядя – 38-летний мужчина проживал с ним.

Он попытался оказать родственнику помощь и попросил знакомого вызвать скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Ранее мы писали о нескольких способах справиться с недосыпом. Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко посоветовал убирать гаджеты после 22 часов. Он рекомендовал принимать ванну, читать или заниматься расслабляющими практиками.