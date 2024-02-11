Следует убирать гаджеты после 22.00: какие меры предпринять, чтобы справиться с недосыпом

Эти несложные рекомендации приведут к улучшению вашего самочувствия и восстановлению режимов сна и бодрствования.

Способы борьбы с бессонницей для спортсменов

Люди, интенсивно занимающиеся спортом, чтобы избавиться от бессонницы, первым делом должны разработать график тренировочных нагрузок с периодизацией, когда они тренируются интенсивно, когда в среднем своем КПД, а когда – совершенно легко. Какой-то день можно уделить растяжке либо миофасциальному релизу.

Спортсмену нужно помнить одно: когда мы приходим на тренировки, то сознательно разрушаем свою мускулатуру, чтобы впоследствии она стала лучше, сильнее, функциональнее. Но мы совершенно забываем, что это «сильнее, лучше, функциональнее» становится тогда, когда есть отдых. Нарушение режима сна и бодрствования приводит к бессоннице, плохому самочувствию, раздражительности и другим отрицательным последствиям для организма, а значит, и к снижению личных спортивных результатов.

Спортсмену можно добавить легкую растяжку, чтобы мышцы восстанавливались лучше и нервная система успокаивалась. Также следует добавить в свой график пункты, перечисленные для обывателя как способы борьбы с бессонницей: правильное спальное место, проветривание, водные процедуры перед сном и вечерня прогулка (ну или это может быть совершенно легкая пробежка, на низкой пульсовой зоне).

Быстрых результатов не ждите – организм переходит в новый режим не ранее 2 недель. И постепенно потерянный навык сна будет возвращаться. Но если вы запустили свое состояние, то нужно обратиться к специалистам: психологу, неврологу, психиатру, кинезиологу, остеопату.