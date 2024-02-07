21-летняя рестлерша Асахи погибла в автокатастрофе. Ее последняя схватка состоялась 31 января.

О смерти сообщает сайт mk.ru со ссылкой на издание Ringside News.

По информации СМИ, рестлерша умерла 1 февраля. 9 числа она планировала выступить. Известно, что Асахи начала выходить на ринг, будучи школьницей. Ее дебют состоялся в 14 лет, конкуренткой была экс-чемпионка Японии среди женщин.

Асахи делала перерыв в карьере – он потребовался, чтобы получить образование. В 2021 году она вернулась, а в 2023-м подписала контракт с японской промоушн компанией профессионального женского реслинга Actwres Girl'Z.

Ранее сообщалось, что 18-летний боец умер на соревнованиях по ММА в Кирове. Юноша пропустил несколько ударов в спарринге и потерял сознание.