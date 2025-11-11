21-летняя королева красоты из Мексики погибла в ДТП через неделю после коронации

Мексиканская королева красоты Элисон Монтаньо Герреро трагически погибла в автокатастрофе чуть больше чем через неделю после коронации. Об этом сообщает Daily Star.

21-летняя девушка вместе с ее возлюбленным Хесусом Эдуардо Севериано Гарсия попали в ДТП в минувшую пятницу, 7 ноября. Их автомобиль столкнулся лоб в лоб с грузовиком, в результате чего оба оказались заблокированы в салоне машины.

Когда на место прибыли экстренные службы, они смогли лишь подтвердить смерть пары. За восемь дней до этого, 30 октября, всего в нескольких милях от места аварии, Элисон была коронована как «Мисс Теокальтиш 2025». Во время конкурса она выразила свою любовь к родному городу.

Элисон изучала психологию и педагогику в Centro Universitario de los Altos, входящем в состав Университета Гвадалахары в Мексике. Местные СМИ описывали ее как целеустремленную студентку. По другим данным, она также работала моделью.

Ранее мы писали о том, что 16-летнюю звезду конкурсов красоты из Бразилии нашли мертвой в заброшенном доме.