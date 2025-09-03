21 год трагедии в Беслане: что стало с единственным выжившим террористом

С момента теракта в школе №1 Беслана, унесшего жизни 334 человек, прошел 21 год. Единственный захвативший детей террорист, оставшийся в живых, Нурпаша Кулаев* (признан в России террористом) продолжает отбывать наказание. Подробности о его жизни сообщает mk.ru.

Террорист содержится в колонии особого режима «Полярная сова» в ямальском поселке Харп. В 2006 году Верховный суд Северной Осетии вынес Кулаеву* смертный приговор, который из-за моратория был заменен на пожизненное лишение свободы.

С 2007 года его жизнь строго регламентирована: передвижение только в наручниках, практически полная изоляция от внешнего мира и постоянный надзор со стороны администрации колонии.

В редких интервью, которые Нурпаша* давал через двойные решетки, он заявлял о раскаянии и сожалении о «выборе не той дороги». Однако, по словам представителей колонии, он имеет сложный, неуживчивый характер, и его словам не стоит доверять. Известно, что при штурме школы он, переодевшись в гражданскую одежду, пытался выдать себя за заложника.

Несмотря на заявления о переосмыслении прошлого, Кулаев* так и не признал полноту своей вины в убийствах, оправдываясь обстановкой на Кавказе того времени. Он отказался от свиданий с семьей, женой и детьми – их у него двое.

За время заключения мужчина научился шить и занимается по собственной системе физических упражнений.

