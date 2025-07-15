«Батя орал матом, мама окаменела»: Маргарита Симоньян рассказала о пережитом в Беслане

Маргарита Симоньян вспомнила, как рисковала жизнью, участвуя в репортажах из Беслана. В своем Telegram-канале супруга Тиграна Кеосаяна рассказала, как родители умоляли ее вернуться домой из командировки.

1 сентября 2004 года в одной из школ Беслана во время торжественной линейки по случаю начала учебного года произошел страшный теракт. Более двух суток злоумышленники удерживали в заминированном здании свыше 1100 заложников в тяжелейших условиях. В результате случившегося погибло 333 человека. Тогда Маргарита Симоньян уже работала на телевидении и вела репортажи, в том числе из Беслана. Журналистка вспоминает, как родители умоляли ее уехать из опасного для жизни места.

«Батя пытался мне дозвониться и матом орал, чтобы уходила оттуда. Мама говорит, что окаменела и не могла ни шевелиться, ни говорить, как статуя», — поделилась Маргарита Симоньян.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. Ранее 59-летний режиссер уже перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и пытается не впадать в отчаяние. В тяжелые моменты она вспоминает о том, что пережили родители, потерявшие детей в Беслане, и ей становится «стыдно за свое уныние».

«Я себе говорю: „Хватит убиваться, у миллионов людей болеют и гибнут близкие, в том числе дети, у миллионов женщин в жизни вообще никогда не было счастья, а у тебя было, у всех бывает горе, кто сказал, что именно ты должна была обойтись без него?“ Беслан вспоминаю, думаю о родителях, потерявших маленьких детей. И становится стыдно за свое уныние», — рассказывала журналистка.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что никогда не была жертвой: «Спасибо Господу».