В Новосибирске женщины с детьми помылись в фонтане в центре города

В Новосибирске женщины пришли в центр города, чтобы помыться в фонтане. Отмечается, что вместе с ними были маленькие дети. Видео публикует mk.ru.

По данным источника, банный день женщины устроили на площади Пименова. На кадрах видно, что одна из них мыла волосы с шампунем, находясь почти по пояс в воде. Дети же сидели рядом голышом, а рядом с ними сушилась их одежда.

Одна из прохожих, записавшая видео, попыталась узнать, чем женщины занимаются. Она также пригрозила вызывать полицию. Но купавшихся это не остановило. Под крики очевидицы женщина продолжила мыть волосы.

Сотрудники правоохранительных органов изучили ролик и начали проверку. Полиция Октябрьского района устанавливает личности женщин на видео, а также выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее в Челябинске выбрали талисман психоневрологической больницы. Им стала Кукуха.