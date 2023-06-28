20-летний парень «прочистил трубы» 100-летней женщине: делом занимается прокуратура

22 февраля к 100-летней женщине из Санкт-Петербурга пришел 20-летний молодой человек. В настоящий момент районная прокуратура возбудила против него уголовное дело по двум статьям.

Об этом сообщает Фонтанка.

Зимой этого года парень пришел к пожилой женщине в квартиру на Ахматовской улице. Он представился сантехником и убедил пенсионерку, что ей необходимо прочистить трубы. Для этого он составил фиктивный договор на оказание услуг. Мошенник также получил от старушки 16 тысяч рублей и забрал ее банковскую карту, с которой потратил 70 тысяч рублей

Личность подозреваемого неизвестна. Однако 28 июня в отношении 20-летнего местного жителя районная прокуратура выдвинула обвинительное заключение по двум статьям: часть 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и часть 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у работника Мариинского театра почти полмиллиона рублей.