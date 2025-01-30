В Турции мужчина съел кебаб и отказался от идеи суицида

В Турции мужчина хотел свести счеты с жизнью, но отказался от своих намерений после того, как его накормили кебабом. Подробности драмы приводит kp.ru.

По данным издания, о намерениях Хасана — именно так зовут неудавшегося самоубийцу — узнала полиция. Правоохранители долго отговаривали его от этого шага, и в какой-то момент мужчина признался, что очень сильно проголодался.

После этого заявления ему быстро привезли горячий кебаб. Перекусив, Хасан решил, что на тот свет ему отправляться пока что рано.

Ранее мы писали о том, что избитый в Москве экс-гендиректор World Class перед дракой устроил скандал из-за шаурмы. Его пытались успокоить и стремились объяснить, что шаурма готовится в порядке очереди и нужно еще немного подождать — однако агрессор в непечатных выражениях призывал «закрыть рот» и «нести жрать». В результате его действий началась стыка, из которой бывший руководитель вышел проигравшим.