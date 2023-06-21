20-летний москвич заставил ребенка под дулом пистолета извиняться за оскорбления Цоя

На западе Москвы девятилетние приятели поссорились из-за разных мнений по поводу культового рок-музыканта Виктора Цоя. Сначала они просто ругались, но потом в конфликт вмешался старший брат одного из школьников. 20-летний парень направил дуло пистолета на несовершеннолетнего и заставил его извиниться за оскорбления в адрес артиста. Подробности сообщает mk.ru.

По информации источника, дети спокойно играли на улице, пока один из них не обратил внимание на футболку другого. На ней был изображен лидер коллектива «Кино». Это показалось ребенку смешным, и он стал травить сверстника за его вкусы. Фанат Цоя попытался выйти из конфликта и предложил приятелю перемирие, однако тот лишь отвесил ему пощечину.

Драться с обидчиком мальчик не стал и вместо этого позвал старшего брата, который из дома прихватил с собой пневматическое оружие. Он заставил школьника под страхом смерти встать на колени и принести свои извинения. Оскорбивший музыканта сопротивляться не стал. Он расплакался и сделал все, что от него потребовали.

О произошедшем ребенок не рассказал родителям, поэтому они узнали обо всем только спустя две недели от соседки. Когда скрывать уже не было смысла, мальчик во всем сознался. Однако поговорить с владельцем пистолета ни у него, ни у его родных не получилось. Молодой человек постоянно убегал, а однажды и вовсе распылил содержимое газового баллончика в лицо отца несовершеннолетнего.

В итоге хулигана уже задержала полиция. По факту случившегося проводится проверка.

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