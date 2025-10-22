Умер в 66 лет актер из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолий Паников

Актер из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолий Паников умер в Москве. Ему было 66 лет. Информация о кончине артиста появилась на портале «Вслух.ru».

Сообщается, что Паников умер скоропостижно. При этом причина смерти актера не раскрывается. Также неизвестны обстоятельства его ухода с жизни.

Прощание с Анатолием состоялось 19 октября в Тюмени.

Анатолий Паников был руководителем представительства Союза кинематографистов РФ в Тюменской области. За свою карьеру он успел сняться у режиссеров Геннадия Сидорова, Юрия Мороза, Сергея Урсуляка, Юрия Поповича и других. В его фильмографии числятся проекты «Рейс 222», «След», «Глухарь», «Паутина», «Час Волкова», «Пятницкий». Кроме того, актер печатался в периодических изданиях. Он публиковал интервью с коллегами, статьи о театре и кино.

