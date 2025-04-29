2-летняя звезда TikTok Престон Ордоне погиб в ДТП в США. Об этом стало известно из соцсетей.

В автокатастрофе, которая случилась 24 апреля в округе Сент-Таммани, США, погиб двухлетний Престон Ордоне. О случившемся рассказали родители мальчика, которые находились в момент ДТП с ним машине.

Сообщается, что авария произошла, когда фургон, в котором ехала семья, съехал на обочину и врезался в дерево. Полиция утверждает, что ребенок сидел позади водителя и не был пристегнут. Однако родители настаивают на обратном.

«Это самый трудный пост, который мы только могли сделать. Подобрать слова все еще так сложно… Надеемся, что вы сможете чем-то помочь нашей семье в это трудное время. До сих пор это кажется таким нереальным… Все ваши молитвы, любовь и поддержка нужны и ценны для нас», - написали родители в соцсетях.

Престон Ордоне имел 437 тысяч подписчиков и более 33 миллионов лайков в TikTok.

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