19-летняя звезда социальных сетей найдена мертвой в Лос-Анджелесе

Филиппинская блогерша Эммануэль «Эмман» Атиенц, рассказывавшая в социальных сетях о богатом образе жизни, найдена мертвой в Лос-Анджелесе, куда она переехала летом этого года. Об этом сообщает Deadline.

Согласно результатам судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, звезда соцсетей, предположительно, покончила с собой. Ей было 19 лет. Ее смерть также подтвердили родные в личном блоге.

Эммануэль была дочерью известного на Филиппинах телеведущего Кима Атиенц и предпринимательницы и фитнес-гуру Фелисии Атиенц.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о неожиданной кончине нашей дочери и сестры Эмман. Она принесла столько радости, смеха и любви в нашу жизнь и в жизнь всех, кто ее знал. Эмман умела дать людям почувствовать, что их видят и слышат, и она не боялась рассказывать о своем опыте борьбы с психическими расстройствами. Ее искренность помогла многим почувствовать себя менее одинокими», — говорится в сообщении ее семьи.

Соболезнования по поводу ее смерти уже выразили поклонники и другие филиппинские знаменитости. В Сети ведутся споры о том, была ли она жертвой кибербуллинга и какую роль это могло сыграть в ее уходе из жизни.

У Эмман Атиенц было 875 000 подписчиков в TikTok. В своем личном блоге она публиковала посты, в которых хвасталась своим богатым образом жизни, а также рассказывала о проблемах с психическим здоровьем и выступала против консервативных ценностей на Филиппинах.

