18-летняя пермячка призналась парню в любви перед гибелью на заборе

18-летняя пермячка призналась молодому человеку в любви перед гибелью на заборе. Известно, что парень проходит срочную службу и до ДМБ оставалось 45 дней.

Подробности приводит aif.ru.

Журналисты обратили внимание на то, что за несколько дней до смерти девушка оставила запись в соцсетях. Она посвящалась молодому человеку. Пермячка отмечала, что ощущает тоску по нему и хочет быть рядом.

«45 дней до ДМБ, и мы вместе», - писала она.

Известно, что узнав о смерти возлюбленной, парень бросал трубки, он не верил в случившееся. Его тетя сообщила aif.ru, что в настоящее время он «держится».

«Главное, чтобы ничего не натворил, но он парень разумный, поэтому не должен», - рассказали в семье молодого человека.

Ранее сообщалось, что телефон погибшей на заборе у бара девушки нашли в лесу. Сим-карта лежала рядом с телом.