Спор о карьере футболиста Федора Смолова привел к убийству инвалида-колясочника в Москве. Жертве было нанесено более 170 ударов топором, ножом и утюгом.

Мужчина позвал 62-летнего приятеля выпить и посмотреть телевизор, но между ними возник конфликт. По предварительной версии, причиной конфликта стал спор о футбольном матче, в котором участвовали команды «Сатурн» и «Броук Бойз». Гость напал на инвалида с ножом во время обсуждения, какая из команд хуже в карьере Федора Смолова, затем в ход пошел топор и даже утюг, сообщает РЕН ТВ.

Судмедэксперты насчитали около 170 ударов. Инвалид не смог оказать сопротивление и скончался на месте от полученных травм.

Тело погибшего было обнаружено спустя четыре дня после трагедии. Помещение было в ужасном состоянии: инвалидное кресло в луже крови, разбросанные вещи и резкий трупный запах, распространившийся на весь подъезд.

Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве. Он раскаялся в содеянном. Мужчине предъявлены обвинения, он помещен в изолятор временного содержания. Расследование дела продолжается.

Ранее рецидивист расправился с пенсионером и сжег заживо его жену-инвалида. Нападение, по версии правоохранителей, носило спонтанный характер.