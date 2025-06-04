17-летнюю блогершу убили в свой день рождения: возле ее дома видели мужчину

Популярная бьюти-блогерша Сана Юсуф была убита в день своего рождения. 17-летняя девушка выходила на связь с поклонниками за несколько часов до случившегося. Подробности сообщает издание People.

По данным источника, именинницу застрелили в понедельник вечером после празднования дня рождения. Сотрудники полиции подозревают в совершении преступления 22-летнего мужчину, которого ранее не раз видели около дома жертвы в Исламабаде.

Отмечается, что убийца действовал «жестоко и хладнокровно». До этого он якобы преследовал Сану и был сталкером.

За несколько часов до случившегося девушка публиковала видео, на котором разрезала праздничный торт рядом с близкими людьми. Поклонники находятся в недоумении от жестокого преступления, которое произошло в день рождения Саны.

Сообщается, что у бьюти-блогерши было более 800 тысяч подписчиков в социальных сетях. Ее вспоминают как добрую и талантливую девушку.

Ранее мы писали о том, что блогершу из Бразилии Луну Абрао жестоко избили и ранили ножом в прямом эфире. На нее напал возлюбленный Алекс.