17-летняя девушка застрелила из автомата военнослужащего в Одессе во время распития алкоголя

Несовершеннолетняя жительница Одессы расстреляла из автомата Калашникова военнослужащего, вернувшегося из командировки.

Несчастный случай произошел в ночь на воскресенье, 30 июня. В полицию обратился житель арендованной квартиры на улице Среднефонтанская и рассказал, что его подруга случайно застрелила знакомого. Как выяснили приехавшие на место происшествия полицейские, во время распития спиртного, 17-летняя девушка «вследствие неосторожного обращения» выстрелила из АК-74 в своего знакомого.

Как выяснилось, погибший проходил службу в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Николаеве. Несколько дней назад он вернулся из командировки и не сдал свой автомат в воинскую часть. Труп молодого человека направили на судмедэкспертизу.

Как сообщает Telegram-канал «Думская», 17-летняя девушка задержана, по факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство.

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