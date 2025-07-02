17-летняя девушка едва не умерла от укуса шмеля

17-летняя девушка из Подмосковья была экстренно госпитализирована с опасным для жизни отеком Квинке после укуса шмеля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вечером девушка сидела на скамейке, когда почувствовала легкий укол в руку. Уже через несколько часов у нее начались проблемы с дыханием, а на месте укуса появился массивный отек.

Медики Ступинской больницы оперативно купировали аллергическую реакцию. После оказания помощи состояние пациентки нормализовалось, и ее выписали домой.

Отек Квинке — опасная аллергическая реакция, которая может развиться молниеносно. При укусах насекомых важно сразу обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы писали о том, что старший сын художника Никаса Сафронова едва не умер из-за отека Квинке. Дмитрий почувствовал ухудшение самочувствия после протеинового коктейля. Он побледнел и чуть не потерял сознание. По словам врачей, если бы звездный наследник приехал на 15 минут позже, то его не смогли бы спасти.