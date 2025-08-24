17-летний велогонщик погиб на соревнованиях в Испании из-за массового завала

Массовый завал произошел во время второго этапа многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро» на севере Испании. Вследствие инцидента погиб 17-летний велогонщик Иван Мелендес Луке.

Второй этап соревнований проходил 23 августа в провинции Сория. На 68 километре дистанции, как сообщает Eurosport, случилось массовое падение спортсменов. В числе попавших в аварию велосипедистов был уроженец Малаги, велогонщик команды Tenerife-Cabberty Иван Мелендес Луке.

Медики пытались оказать помощь гонщику, но безуспешно. Несколько участников соревнований находятся в тяжелом состоянии.

Организаторы остановили соревнование на этом этапе «из-за нехватки машин скорой помощи». После гибели 17-летнего спортсмена гонку отменили полностью.

Власти Аранда-де-Дуэро объявили двухдневный траур в связи с кончиной велосипедиста. Международный союз велосипедистов и Королевская федерация велоспорта Испании выразили соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

