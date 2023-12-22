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СЛУЧИЛОСЬ
20:53, 22 декабря 2023
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17-летний подросток в Москве раздобыл ядовитый гриб и пообедал им в школе

В Москве 17-летний подросток съел мухомор в школе и попал в больницу.

17-летний подросток в Москве раздобыл ядовитый гриб и пообедал им в школе

© Freepik

В Москве школьник попал в больницу, съев мухомор. Подросток пообедал ядовитым грибом в школе, но где раздобыл его в декабре, выясняют правоохранители.

Об инциденте узнал РЕН ТВ. Как пишет издание со ссылкой на источник, 17-летний ученик пожаловался на плохое самочувствие и рассказал, что днем употребил мухомор.

У ребенка диагностировали расстройство вегетативной нервной системы. После оказания помощи его отпустили домой.

В полиции начали проверку по факту случившегося. Правоохранители будут выяснять, где юноша добыл гриб в декабре.

Ранее 43-летний фельдшер в Санкт-Петербурге зарезал сына, нанеся ему 10 ударов ножом. Он признался, что перед этим съел 7 мухоморов. Нарколог сообщил, что грибы меняют сознание человека и нарушают логику восприятия мира.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
школа
подросток
грибы
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