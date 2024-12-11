17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости

В США 17-летний юноша умер после того, как ему удалили зуб мудрости. Близкие парня рассказали, что он был совершенно здоров. Подробности сообщает Business Wire.

По данным источника, родители мальчика не переживали перед операцией, так как никаких предпосылок к тому, что что-то может пойти не так, не было. Но из стоматологического кабинета их сын больше не вышел.

Отец подростка понял, что все плохо, когда к его сыну сбежались медики, а один из них сообщил, что все «выглядит не очень хорошо». Состояние пациента стремительно ухудшалось, поэтому его доставили в больницу. В реанимации некоторое время парня пытались спасти, но все оказалось тщетно. Его сердце остановилось.

Причиной смерти названа реакция на анестезию. После похорон семья мальчика начала судиться с клиникой и врачом, который отвечал и за операцию, и за анестезию, что, вероятно, и стало роковой ошибкой.

Ранее в Москве девочка умерла после посещения бассейна.