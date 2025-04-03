17-летнего футболиста с Украины Александра Шворака нашли мертвым в Германии

17-летний украинский футболист Александр Шворак погиб в Германии. По предварительным данным, молодого человека могли убить.

О смерти спортсмена сообщил на страничке в соцсети Ковельский ДЮФК «Тайм».

«Трагически погиб в Германии наш питомец Александр Шворак (2007 г. р.). Соболезнования близким и родным», — сказано в сообщении клуба.

По данным местных СМИ, Шворак жил в Польше, откуда он уехал в Германию к своему знакомому. Молодой человек находился в Берлине в момент смерти. Предположительно, он был убит.

Ранее в Железноводске мужчина убил жену лопатой и закопал в лесу за нарушение спокойствия после рабочего дня. Он спрятал тело в бочке и вывез в лес.

Также мы писали, что в Бурятии мужчина зарезал сына сожительницы, который спал с матерью на диване. Его признали виновным в совершении преступления и приговорили к 9 годам колонии.