16-летнему мальчику проломили череп во время уличной драки

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту драки двух школьников в Санкт-Петербурге. Оба мальчика оказались в больнице. У одного из них зафиксировали перелом лобном кости, а у другого — ушиб грудной клетки, передает РЕН ТВ.

Драка между несовершеннолетними произошла накануне, 10 ноября, во дворе дома на проспекте Непокоренных. Приехавшие на место инцидента стражи порядка узнали от школьников, которые стали свидетелем конфликта, что на улице подрались ученики одного из местных образовательных учреждений.

В результате драки один из участников, 16-летний мальчик, получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где у него зафиксировали перелом лобной кости. Кроме того, в медучреждение попал второй участник конфликта. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

Ранее в Подмосковье школьник ударил своего одноклассника карандашом в ухо. Пострадавшему мальчику потребовалась помощь врачей.