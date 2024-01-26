16 лет назад он был судим за кражу: мужчина пытался пронести в самолет боевую гранату

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который собирался улететь из Москвы в Оренбург. В его сумке обнаружили боевую гранту, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Служба безопасности аэропорта Шереметьево обратила внимание на сумку 34-летнего пассажира, который собирался вылететь из столицы РФ. При осмотре в ней обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

После этого сотрудники воздушной гавани вызвали на место стражей порядка, а также перекрыли вход. Через некоторое время прибыли сотрудники Росгвардии и взрывотехники. Специалисты изучили предмет и нашли его опасным.

В итоге пассажира задержали и доставили в отделение. Им оказался мужчина, который 16 лет назад отбывал наказание за кражу. Сейчас с ним работает полиция.

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