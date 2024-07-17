150-килограммовая мать раздавила приемного сына, который пытался от нее сбежать

В США женщина весом 150 килограммов раздавила приемного сына, который пытался от нее сбежать. Мать сидела на ребенке около пяти минут. Об этом сообщает New York Post.

По информации источника, мальчик хотел уйти из дома к соседям, однако родительница была против. Чтобы он не совершил побег, она повалила его на землю и придавила своим весом. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Женщина не вставала с ребенка несколько минут. Когда она обратила внимание на то, что он бледный и еле дышит, было уже поздно. Другой приемный сын американки вызвал полицию и медиков, но спасти пострадавшего не удалось. Два дня он провел в больнице в тяжелом состоянии и в итоге умер.

После случившегося мать скончавшегося задержали. Ей грозит срок до шести лет лишения свободы за убийство по неосторожности.

Ранее в Красноярском крае пьяная мать избила ребенка и заставила его выпить чистящее средство.