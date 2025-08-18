15-летний подросток в Подмосковье умер от освежителя воздуха. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

В подмосковном городе Егорьевске 15-летний подросток скончался после отравления освежителем воздуха. Тело школьника нашли 15 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов.

Прокуратура установила, что по предварительным данным, смерть могла наступить из-за химических паров освежителя воздуха.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

