15 лет назад оставила на холоде: суд арестовал женщину, которая насмерть заморозила сына

Суд избрал меру пресечения в отношении жительницы Красноярского края, которая подозревается в убийстве восьмимесячного сына 15-летней давности. Женщину арестовали на время следствия, передает Lenta.Ru.

Правоохранители планируют в ближайшее время выдвинуть обвинения в отношении сибирячки. Женщина 15 лет назад оставила на морозе своего восьмимесячного сына, в результате чего тот скончался. У ребенка после ряда экспертиз было зафиксировано переохлаждение, несовместимое с жизнью. Труп младенца лежал на пустыре около села Боготол Боготольского района. Его обнаружили местные жители. Они же сообщили о страшной находке стражам порядка.

Мать погибшего ребенка все эти 15 лет скрывалась от сотрудников правоохранительных органов. В итоге ее удалось задержать в Свердловской области. От дачи показаний женщина отказывается.

Ранее в Барнауле местная жительница убила двух своих детей. После этого было обнаружено тело самой женщины.