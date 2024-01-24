14-летнюю фигуристку экстренно госпитализировали во время турнира: подробности

14-летнюю фигуристку Марину Симонову экстренно госпитализировали после неудачного падения на лед. Все произошло во время турнира в Москве. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, девочка выступала в паре и неудачно упала во время поддержки. В соцсетях появились кадры инцидента. На них видно, как партнер роняет спутницу, и она сильно ударяется об лед. После она приходит в себя и продолжает кататься, на этом ролик заканчивается.

Но СМИ пишут, что после сильного удара головой об лед спортсменке понадобилась помощь врачей.

В Telegram-канале 112 появилась информация о том, что несмотря на падение, фигуристка вместе с 17-летним партнером Марком Бреславским докатала короткую программу на 42,51 балла.

Отмечается, что инцидент произошел во время Всероссийских соревнований «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

Ранее мы писали о том, что хореограф Илья Авербух рассказал, когда фигуристка Камила Валиева вернется на лед. В беседе с журналистами Илья сообщил, что готовит шоу к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда. В постановке примут участие многие звезды фигурного катания, в том числе и чемпионка Европы.