Хореограф Илья Авербух рассказал, когда Валиева вернется на лед

Хореограф Илья Авербух не стал скрывать дальнейшие планы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В беседе с журналистами Илья сообщил, что готовит шоу к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда. В постановке примут участие многие звезды фигурного катания, в том числе и чемпионка Европы.

По словам Авербуха, он поставил Валиевой два номера. Один из них — под живое исполнение певицы Зары.

«Она впервые принимает участие в столь знаковом посвящении одному из главных событий в истории Ленинграда и Санкт‑Петербурга. Для меня важно вовлекать новое поколение фигуристов, чтобы они пропускали через себя то время», — высказался хореограф.

Отметим, что в последний раз Камила выходила на лед в декабре 2023 года. Тогда на первенстве страны она выиграла бронзовую медаль. От участия в чемпионате России по прыжкам в 2024 году Валиева отказалась. По данным СМИ, фигуристка испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее Илья Авербух решил раскрыть подробности возвращения Романа Костомарова на лед. Подробности смотрите в этой статье.