14-летнюю дочь бизнесменов нашли мертвой в Москве

В Москве нашли мертвой 14-летнюю дочь крупных бизнесменов. Девочку без признаков жизни обнаружил отец в ее комнате.

Подробности происшествия сообщает Пятый канал.

По информации издания, прибывшие на медики медики только констатировали смерть несовершеннолетней. Сами родители также не знают, что произошло.

Точные причины установят специалисты. По факту смерти ребенка начата проверка. О семье известно, что отец руководил компанией энергетического оборудования, а мать – производственной фабрикой. Как рассказал источник, семья, в которой воспитывалась девочка, считалась благополучной.

Ранее мы писали о смерти дочери бывшего губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой. Ее тело нашли в ванной своей квартиры. Домработница заявила, что последние дни девушка ходила в кепке и маске и могла скрывать рану на лице.