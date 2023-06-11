Курганская школьница умерла от «Мистера Сидра»

В Курганской областной детской больнице им. Красного Креста скончалась школьница, которая поступила из Шумихи после принятия напитка под названием «Мистер Сидр».

Медики боролись за жизнь девочки, консультируясь с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, а также с Российской медицинской академией последипломного образования, но организм подростка не выдержал. Точная причина смерти ещё не ясна, но можно предположить, что это случилось из-за большой дозы метанола.

Напомним, что 4 июня две девочки выпили сидр, который кто-то купил по их просьбе. Первая школьница получила лёгкое отравление, но вторая попала в больницу без сознания.

Сначала врачи не могли понять, что вызвало интоксикацию. Однако вскоре подруга девочки призналась, что они выпили «Мистер Сидр» со вкусом пинаколады. Полиция изъяла остатки напитка и, проведя экспертизу, нашла в нем метиловый спирт.

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