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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 24 января 2024, 21:18
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14-летней фигуристке Симоновой сделали рентген на фоне сообщений о потере памяти

Тренер Симоновой заявила, что рентген не выявил потерю памяти после падения.
14-летней фигуристке Симоновой сделали рентген на фоне сообщений о потере памяти

© Freepik

14-летней фигуристке Марии Симоновой сделали рентген после того, как она упала с поддержки и сильно ударилась головой на соревнованиях. По словам тренера Бетины Поповой, потери памяти не зафиксировано.

«Рентген не выявил серьезных последствий падения… Видели в лентах новость про ее потерю памяти - с памятью все хорошо», - сообщила ТАСС Попова и добавила, что спортсменка помнит тренера, партнера и программу.

Тренер заявила, что фигуристка шутит с партнером – он находится в больнице и переживает. Пока неизвестны результаты других обследований – они нужны, чтобы исключить остальные риски.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Симонова частично потеряла память.

Напомним, инцидент произошел на турнире в Москве. 17-летний партнер Мартин Бреславский не удержал девушку и уронил на лед. Несмотря на это, пара смогла закончить выступление.

Источник фото:Freepik
Источник:ТАСС
Автор:Лилия Караева
Теги:
фигурное катание
происшествие
память
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