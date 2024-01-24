14-летней фигуристке Симоновой сделали рентген на фоне сообщений о потере памяти

14-летней фигуристке Марии Симоновой сделали рентген после того, как она упала с поддержки и сильно ударилась головой на соревнованиях. По словам тренера Бетины Поповой, потери памяти не зафиксировано.

«Рентген не выявил серьезных последствий падения… Видели в лентах новость про ее потерю памяти - с памятью все хорошо», - сообщила ТАСС Попова и добавила, что спортсменка помнит тренера, партнера и программу.

Тренер заявила, что фигуристка шутит с партнером – он находится в больнице и переживает. Пока неизвестны результаты других обследований – они нужны, чтобы исключить остальные риски.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Симонова частично потеряла память.

Напомним, инцидент произошел на турнире в Москве. 17-летний партнер Мартин Бреславский не удержал девушку и уронил на лед. Несмотря на это, пара смогла закончить выступление.