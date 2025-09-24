14-летняя девочка скончалась через неделю после тайной пластической операции

В Мексике 14-летняя девочка скончалась после пластической операции, которую она решилась сделать в тайне от родителей. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия произошла в мексиканском городе Дуранго. Девушка решилась лечь под нож, однако спустя неделю ее не стало. В свидетельстве о смерти в качестве причины указана отечная декомпрессия головного мозга из-за респираторного заболевания.

Отец девушки признался, что заметил шрамы от имплантатов на теле дочери только в день ее похорон. Мужчина сомневается в названных причинах смерти девочки.

«В свидетельстве о смерти была указана ложная формулировка „болезнь“ в попытке скрыть правду», — заявил родитель умершей.

По его словам, медицинские работники выдали документы слишком быстро. Он настаивает на том, чтобы виновные в смерти его дочери были привлечены к ответственности.

Недавно похожий случай произошел в Бразилии. Там 28-летняя женщина умерла во время процедуры липосакции от внутреннего кровотечения.

