Мужчина обезглавил супруги и отправился гулять с ее головой по поселку

Мужчина набросился на жену с топором, после чего обезглавил ее и прогуливался по улицам с ее головой. Это произошло в индийском штате Одиша в округе Гаджапати.

По данным, супругу Урмилу Карджи видели очевидцы, когда она уходила с мужем Чандром в поле. Именно там случилась ссора, в результате который разъяренный супруг обезглавил жену.

После жестокого поступка мужчина пошел гулять с отрубленной головой супруги, а в конце оставил ее около своего дома.

Полиция задержала мужчину. Останки тела его супруги обнаружили на ферме.

Отмечается, что Карджи была второй женой Чандра. С первой он развеялся, когда она обвинила его в домашнем насилии.

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