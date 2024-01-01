12-летний мальчик напоролся на щепу и получил рваную рану, катаясь с деревянной горки

В Свердловской области 12-летний мальчик катался с деревянной горки и напоролся на большую щепу. Ребенку разорвало ногу, его госпитализировали.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Инцидент произошел 30 декабря в Карпинске. Подростку попалась на пути 30-сантиметровая щепа, которая торчала из доски.

Она порвала одежду и разорвала ногу. Мальчика увезли в больницу для оказания помощи.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит узнать, как на такой горке разрешили кататься.

Сейчас горка закрыта до устранения нарушений. СКР региона начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее итогам будет дана объективная правовая оценка произошедшему.

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