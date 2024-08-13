114 уголовных дел: блогера Аяза Шабутдинова оставили под арестом до 16 октября

Обвиняемому в мошенничестве блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест до 16 октября. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Блогеру-предпринимателю Аязу Шабутдинову в очередной раз продлили срок содержания под стражей. На этот раз до 16 октября. Следователи связали с блогером еще 22 уголовных дела по статье «Мошенничество».

Сейчас Шабутдинова считают причастным к 114 эпизодам мошенничества, все они объединены в уголовное дело против блогера.

Аяз Шабутдинов — основатель образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кафе Coffee Like. Его арестовали в ноябре 2023 года. Несмотря на огромное количество эпизодов мошенничества, Шабутдинов свою вину не признает.

Ранее мы писали о том, что блогер Аяз Шабутдинов умудряется зарабатывать, сидя в СИЗО и используя дипфейк.