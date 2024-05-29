Блогер Аяз Шабутдинов умудряется зарабатывать, сидя в СИЗО и используя дипфейк

Блогер Аяз Шабутдинов умудряется зарабатывать, даже сидя в СИЗО. Используя дипфейк, он анонсировал запуск нового курса. На это обратил внимание сайт «Страсти».

«Привет, это Аяз. Я хочу вытащить себя из болота, в котором оказался. Найти себя, счастливого, богатого, влюбленного в жизнь и то, чем занимаюсь», - начал блогер.

Он рассуждает, что у человека можно забрать бизнес, деньги, свободу, но не опыт. «Поэтому я хочу запустить максимально простую методологию, которой буду придерживаться даже я, находясь в СИЗО», - сообщил Аяз.

Шабутдинов собрался пройти путь с нуля к запуску своего дела. Он подготовил инструкцию на два месяца о том, как найти, запустить, развивать и масштабировать свое дело. Для тех, кто пойдет с ним, блогер обещал делиться, как будет выполнять домашнее задание из нового курса. Курс будет полезен новичкам и опытным бизнесменам, утверждает он.

«С учетом того, что я имею 1000 ограничений, я выбрал ниши и сферы, где проще всего начать, даже если ты в СИЗО», - сообщил Шабутдинов.

Он заявил, что многое пересмотрел в своей жизни, и понял, как важно успевать жить.

«Поэтому решил запустить проект не для денег, а чтобы люди могли обеспечить себя, свою семью и наслаждаться жизнью», - написал он.

Блогер пообещал сделать продукт «таким крутым, чтобы это было лучше, чем когда был на свободе».

«После опыта в СИЗО мне точно хочется больше отдавать и помогать», - отметил Шабутдинов и заявил, что там сидят даже за кражу 11 тысяч рублей.

Напомним, он был задержан 3 ноября 2023 года. В отношении Шабутдинова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В апреле 2024 года суд удовлетворил ходатайство об аресте его имущества и счетов.