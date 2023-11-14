112: в ХМАО собака укусила за лицо первоклассницу, которая хотела ее погладить

В ХМАО собака укусила за лицо первоклассницу, которая хотела ее погладить, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все случилось еще 12 ноября, когда девочка гуляла вместе с братом после занятий в школе. Во время прогулки она заметила бродячую собаку, которую захотела погладить. Сначала пес не был агрессивным и спокойно реагировал на первоклассницу, однако когда та наклонилась к ней, собака вдруг прыгнула и укусила ребенка за лицо.

В итоге дети убежали от пса, который остался стоять на месте. Отмечается, что пострадавшую школьницу госпитализировали и провели операцию. Однако врачи заявили, что губы ребенка вряд ли восстановятся. Девочка находится в состоянии шока и постоянно плачет, рассказали медики.

Собаку уже отловили специальные службы. Выяснилось, что она чипированная. Дальнейшая судьба пса решается.

Ранее мы писали о том, что прохожий проломил череп пожилому мужчине из-за собаки. Ему не понравилось то, что мужчина прогуливался с питомцем на местном пустыре.