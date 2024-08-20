11-летняя школьница смогла рассказать об отце-насильнике только в переписке

В Москве 11-летняя девочка смогла рассказать об отце-насильнике только в переписке. Она не стала прямо говорить об этом матери, но через полтора года после издевательств не выдержала. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, школьница открыла правду маме 17 августа. В этот день они были вместе и проводили время, но родительница заметила, что девочка находится в подавленном состоянии. Тогда женщина стала расспрашивать своего ребенка, но она не смогла ничего рассказать.

При этом девочка не могла больше молчать, так как домогательства продолжались полтора года. Она взяла в руки телефон и написала сообщение о том, что ее развращает отец.

Мама обратилась к правоохранителям и сообщила, что развод с супругом состоялся еще в 2019 году. Причиной послужило увлечение мужчины спиртными напитками и неверность жене. Несмотря на обиду, женщина позволила мужчине видеться с дочерью. Ученица пятого класса приезжала к папе в гости в квартиру, где он проживал со своими родителями.

Отмечается, что 37-летний мужчина последние полтора года домогался дочери. А она стеснялась обо всем рассказать из-за стыда. Полицейские задержали подозреваемого, но его родные отрицают возможное преступление.

На данный момент идет проверка.

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