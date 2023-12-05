11-летний мальчик упал с третьего этажа общежития во время игры в прятки

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка в Оренбургской области. Мальчик пострадал во время игры со сверстниками в прятки, передает Ria56.ru.

Четверо несовершеннолетних вместе проводили время в Новотроицке. Они играли в прятки и догонялки рядом с общежитием. Один из ребят поднялся на третий этаж здания и оказался на общем балконе. Там мальчик перелез через перила, но не удержал равновесие и упал. Очутившись на земле, школьник выжил.

Через некоторое время пострадавшего ребенка доставили в одну из больниц Орска. При осмотре у несовершеннолетнего пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В обстоятельствах травмирования мальчика разбираются стражи порядка.

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