108 эпизодов насильственных действий: учителя музыки заподозрили в педофилии

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Свердловской области, который подозревается в педофилии. Будучи учителем музыки, мужчина совратил за год 16 учеников, передает Regnum со ссылкой на свой источник.

Фигурантом уголовного дела о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних стал 32-летний житель поселка Кузино. Правоохранители в рамках расследования выяснили, что мужчина совершал преступления в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года.

От действий учителя музыки пострадали дети в возрасте 8–13 лет. Всего жертвами предполагаемого педофила стали 16 учеников за год. В общей сложности известно о 108 эпизодах насильственных действий.

В настоящий момент следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление деталей случившегося. Учитель музыки, подозреваемый в преступлениях, находится под стражей.

Ранее житель Свердловской области получил срок за совращение детей в возрасте от 8 до 12 лет. Молодой человек проведет в колонии строгого режима 18 лет.