10-летняя девочка умерла в день рождения в частной гостинице в Подмосковье

В Подмосковье в свой день рождения умерла 10-летняя девочка. Происшествие случилось в частной гостинице.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Семья приехала для празднования дня рождения дочери в поселок Часцы Одинцовского городского округа. Для отдыха взрослые выбрали гостиничный комплекс с баней и бассейном.

В гостинице только завершили ремонт. Выяснилось, что хозяин допустил ошибку при установке колонного осушителя, который применяют для предотвращения появления плесени и грибка.

Под осушителем образовалась лужа, а стойки прибора касались воды. Когда именинница наступила в лужу, ребенка отбросило в сторону. Девочка умерла на месте.

В отношении 49-летнего хозяина комплекса возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка.

