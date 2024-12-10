10-летнего мальчика, которому отец отрезал мизинец, похоронили рядом с матерью

В Смоленске прошли похороны 10-летнего мальчика, которого нашли мертвым в сгоревшей квартире. Ребенка похоронили рядом с матерью, которая скончалась около пяти лет назад.

Об этом сообщает Kp.ru.

Издание узнало, что похороны организовали знакомые семьи. Один из них сообщил: «Мальчика отмолили в церкви и захоронили к матери».

По словам собеседника издания, шесть лет назад опека не отдала ребенка им на усыновление. «И вот, как все вышло», - отметил мужчина.

Соседка семьи рассказала, что 51-летний отец мальчика прошел Чечню и служил в милиции.

«Временами был дерганным, психовал и нервничал», - сказала женщина.

Она не слышала, чтобы отец бил мальчика. Ежедневно мужчина отвозил сына в школу. «Внешне у них все было в порядке», - говорят соседи.

По их словам, мальчик был одет и обут. Отец якобы не жалел денег и все покупал.

«Жили они нормально, обеспеченно», - говорят окружающие и отмечают, что сын любил отца.

При этом знакомые утверждают, что у мужчины случались приступы ярости. Они не исключают – тот мог употреблять наркотики.

У мужчины есть дети от других женщин, он платит алименты, живет на пенсию по потере кормильца и доплаты как ветеран Чеченской войны, рассказала тетя погибшего мальчика. По ее словам, мужчина «цеплялся за деньги».

Она считает, что сын был нужен для пенсии. Тетя предлагала оформить опеку, но мужчина не дал.

«Гореть отцу в аду за то, что он сделал», - заключила женщина.

Ранее сообщалось, что мужчина отрезал сыну мизинец, а потом поджег квартиру. На лице ребенка нашли синяки.